Синът на Радан Кънев задържан с марихуана

17-годишният син на евродепутата Радан Кънев е бил задържан миналата нощ с марихуана, предаде БНТ, като се позова на свои източници.

Патрул на 6-то Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка. При обиск u момчето е открита марихуана и машинка за свиване на цигари.

Младежът е отведен в районното, където е повикан и неговият баща.

OFFNews потърси Кънев, но не го откри за коментар. Пред bTV евродепутатът съобщава, че синът му е бил задържан и по-късно освободен.