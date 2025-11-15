Синът на Радан Кънев задържан с марихуана

OFFNews 15 ноември 2025 в 14:26 3331 3
Полицейски автомобил

Снимка МВР - пресцентър
Младежът е отведен в районното.

17-годишният син на евродепутата Радан Кънев е бил задържан миналата нощ с марихуана, предаде БНТ, като се позова на свои източници.

Патрул на 6-то Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка. При обиск u момчето е открита марихуана и машинка за свиване на цигари.

Младежът е отведен в районното, където е повикан и неговият баща.

OFFNews потърси Кънев, но не го откри за коментар. Пред bTV евродепутатът съобщава, че синът му е бил задържан и по-късно освободен.

    47

    3

    Октим

    15.11 2025 в 22:34

    -0
    +0
    Тя пък марихуаната е един наркотик ... в много държави дори легализирана!

    5038

    2

    Бекон

    15.11 2025 в 21:24

    -0
    +0
    Ако беше задържан синът на Пеевски щяхме да четем, че патрул на полицията е задържан с кило хероин и полицаите са си признали, че са наркодилъри.

    85

    1

    Far Rider

    15.11 2025 в 14:34

    -13
    +0
    Еее, ама как така си позволяват да задържат сина на Тупан Кънев?!
     
