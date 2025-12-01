Сигнал за бомба в Прохода на Републиката, задържаха 60-годишен мъж

60-годишен мъж е задържан за обяснения след сигнал за поставено взривно устройство в Прохода на републиката.
Инцидентът е станал вчера вечерта.
По информация на "24 часа", сигналът е подаден на 112 в 23:53 часа. Мъжки глас е съобщил, че на върха на прохода е поставено взривно устройство.
Полицията е открила съмнителен сак на метри от отбивката с крайпътни заведения, вече в област Стара Загора.
В момента районът, където е намерена чантата, е отцепен. Очаква се екип от столични експерти, които да я обезвредят.
Движението по старопланинския път не е спирано, казаха от ОДМВР - Велико Търново.
Спирането на паркинга в района е забранено.
