Сигнал за бомба в Прохода на Републиката, задържаха 60-годишен мъж

OFFNews 01 декември 2025 в 10:36 267 0
Сигнал за бомба в заведение блокира Прохода на Републиката

Снимка Фейсбук
Сигнал за бомба в заведение блокира Прохода на Републиката

60-годишен мъж е задържан за обяснения след сигнал за поставено взривно устройство в Прохода на републиката.

Инцидентът е станал вчера вечерта.

По информация на "24 часа", сигналът е подаден на 112 в 23:53 часа. Мъжки глас е съобщил, че на върха на прохода е поставено взривно устройство. 

Полицията е открила съмнителен сак на метри от отбивката с крайпътни заведения, вече в област Стара Загора. 

В момента районът, където е намерена чантата, е отцепен. Очаква се екип от столични експерти, които да я обезвредят.

Движението по старопланинския път не е спирано, казаха от ОДМВР - Велико Търново.

Спирането на паркинга в района е забранено.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Бойко Станкушев: Има масиви с компромати, с които държат прокурори и политици на каишка