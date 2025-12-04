Шофьор в Кърджали строши скоба на ''Синя зона'', освободи колата си и избяга

Шофьор в Кърджали сам е свалил и повредил скобата, поставена от "Синя зона" на автомобила му, след което е напуснал мястото на инцидента, предаде БТА.

На 2 декември, около 12:30 ч., 63-годишен водач от Кърджали сам е свалил поставената скоба от автомобила си в платена зона за паркиране в района на пазара и е напуснал мястото. Служителите на "Синя зона" са подали сигнал, след което полицията е установила извършителя.

По случая е образувана проверка от Районното управление на МВР – Кърджали за повреда на чуждо имущество (чл. 216, ал. 1 от НК), което по принцип предвижда наказание до пет години лишаване от свобода.

От Районната прокуратура уточняват, че въпреки тежкия текст на закона, в подобни случаи не се стига до наказателно преследване или затвор. Поради ниската стойност на повредената скоба, деянието се квалифицира като малозначително.Обикновено се постановява отказ от наказателно преследване, а извършителите заплащат стойността на повреденото съоръжение и им се налагат мерки според общинската Наредба за транспортната дейност.

Общинското предприятие "Паркинги" съобщава, че това е осмият подобен случай от началото на годината. Въпреки че не е честа практика, всяка година има инциденти. В повечето случаи шофьорите плащат стойността на повредената скоба на място.

