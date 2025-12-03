Шофьор в Хасково се качи с колата си върху тротоар и едва не блъсна жена с куче

OFFNews 03 декември 2025 в 18:56 892 3
Снимка Стопкадър
Заснеха шофьор да кара колата си по тротоара на улица "Стара планина" в Хасково, предаде БНТ. 

Случката е от тази сутрин към 8 часа. 

На видеото се вижда как автомобилът спокойно се движи по тротоара на ул. "Стара планина" точно в момент, когато там преминава и пешеходка с куче. Жената успява да избегне удара. Шофьорът изчаква жената да мине и продължава по пешеходната зона, и преди да завие към ул. "Дунав", дори не пропуска да даде мигач.

От Община Хасково съобщиха, че сигналът за опасното щофиране е предаден на "Пътна полиция". Шофьорът е изяснен, предстои да бъде съставен акт за грубото нарушение за Закона за движение по пътищата.

    17339

    3

    Танас

    03.12 2025 в 20:44

    -0
    +0
    От Асково до Арманли 'сичко е хасфалт!

    18546

    2

    Fro24

    03.12 2025 в 19:50

    -0
    +0
    Вероятно пак е шофирал някой малолетен.

    47

    1

    Октим

    03.12 2025 в 19:00

    -0
    +0
    Добре, че това не се е случило, тъй като можеше да има национален траур в памет на кучето ....
     