Шофьор в Хасково се качи с колата си върху тротоар и едва не блъсна жена с куче

Заснеха шофьор да кара колата си по тротоара на улица "Стара планина" в Хасково, предаде БНТ.

Случката е от тази сутрин към 8 часа.

На видеото се вижда как автомобилът спокойно се движи по тротоара на ул. "Стара планина" точно в момент, когато там преминава и пешеходка с куче. Жената успява да избегне удара. Шофьорът изчаква жената да мине и продължава по пешеходната зона, и преди да завие към ул. "Дунав", дори не пропуска да даде мигач.

От Община Хасково съобщиха, че сигналът за опасното щофиране е предаден на "Пътна полиция". Шофьорът е изяснен, предстои да бъде съставен акт за грубото нарушение за Закона за движение по пътищата.