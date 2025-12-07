Шофьор стреля след засичане на пътя

07 декември 2025 в 13:36
Стрелба

Шофьор стреля с въздушно оръжие след засичане между два автомобила на ул. "Опълченска" и бул. "Тодор Александров" в София.

До този инцидент се е стигнало след кавга между водачите.

Това съобщиха от СДВР с уточнението, че сигналът е подаден между 19:00-20:00 часа в събота.

Единият от участниците в спречкването е прегледан на място от екип на Спешна помощ. Образувано е досъдебно производство, а по случая продължава да се работи.

