Шофьор стреля след засичане на пътя

Шофьор стреля с въздушно оръжие след засичане между два автомобила на ул. "Опълченска" и бул. "Тодор Александров" в София.
До този инцидент се е стигнало след кавга между водачите.
Това съобщиха от СДВР с уточнението, че сигналът е подаден между 19:00-20:00 часа в събота.
Единият от участниците в спречкването е прегледан на място от екип на Спешна помощ. Образувано е досъдебно производство, а по случая продължава да се работи.
