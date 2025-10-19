Шофьор на 33 години загина край Раднево тази нощ

OFFNews 19 октомври 2025 в 11:02 391 0

Снимка БГНЕС/архив

Мъж на 33 години е загинал при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец, съобщиха от МВР. 

Сигнал за инцидента е получен малко преди 2:00 часа.

По първоначална информация загиналият е шофирал лек автомобил "Ауди", самокатастрофирал е и е загинал на място.

В Районно управление – Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Руската пропаганда в Църквата срещу автентичното християнство. Разговор с Калин Янакиев