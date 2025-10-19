Шофьор на 33 години загина край Раднево тази нощ

Мъж на 33 години е загинал при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец, съобщиха от МВР.
Сигнал за инцидента е получен малко преди 2:00 часа.
По първоначална информация загиналият е шофирал лек автомобил "Ауди", самокатастрофирал е и е загинал на място.
В Районно управление – Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.
