Шофьор летя с 203 км/ч на АМ Струма

Автомобил със старозагорска регистрация е засечен да се движи с рекордните 203 км/ч по автомагистрала „Струма“ в района на Перник, съобщиха от полицията.

Допустимата скорост в участъка е 120 км/ч. Нарушението е установено по време на акция „Скорост“.

В рамките на акцията са проверени 612 моторни превозни средства. Установени са трима водачи, шофирали след употреба на алкохол, един - след наркотици, както и трима неправоспособни шофьори. Съставени са 40 акта, 168 фиша и 1818 електронни фиша. Издадени са и три заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.