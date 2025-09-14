Шофьор без книжка се заби в полицейския участък в Хитрино при опит да избяга от проверка

OFFNews 14 септември 2025 в 13:50 448 1
Снимката е илюстартивна.

Снимка Pixabay
35-годишен шофьор на лек автомобил е задържан, след като е осуетил полицейска проверка и се е ударил в колона на сградата на полицейския участък в Хитрино, предаде БТА.

Инцидентът е станал около 18:00 ч. на 13 септември.

Пътните полицаи от ОД на МВР са следили за спазване на правилата за движение в село Хитрино. Водачът на лекия автомобил с разградска регистрация ги е забелязал, рязко е сменил посоката си на движение и е увеличил скоростта, с която се движил. Полицаите го последвали и подали звуков и светлинен сигнал.

Въпреки това шофьорът не е спрял на подадените сигнали и знак „Стоп“. Той ударил странично друг лек автомобил и напуснал мястото на произшествието. Продължил движението си в селото, докато малко по-късно автомобилът му се ударил в колона на сградата на полицейския участък.

На място е установено, че зад волана е 35-годишен мъж от село Тимарево. Шофцьорът е не е представил свидетелство за управление и се оказало, че е неправоспособен. Тестван е за алкохол и наркотични вещества, но пробите са отрицателни.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Съставени са му актове за нарушения по Закона за движение по пътищата, а за извършеното престъпление е образувано бързо производство.

    helper68

    14.09 2025 в 14:01

    Браво възпитано момче, отишал сам да се предаде.. :)))))
     