Шофьор без книжка е един от участниците в челната катастрофа край Симеоновград

Единият от водачите в катастрофата с четирима загинали до село Константиново е неправоспособен. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.
Шофьорът без книжка е на 32 години от Симеоновград.
В сряда, при челен удар на два леки автомобила на пътя Хасково - Симеоновград малко след 13 часа, четирима души - трима мъже и жена, загубиха живота си. Други двама са с опасност за живота.
При инцидента тежко пострада 14-годишно момче, което беше транспортирано с медицински хеликоптер в "Пирогов".
04.09 2025 в 14:38
