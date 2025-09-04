Шофьор без книжка е един от участниците в челната катастрофа край Симеоновград

Трима мъже и една жена загубиха живота си при сблъсъка до с. Константиново

OFFNews 04 септември 2025 в 14:27 258 1
катастрофа

Снимка Pixabay
Катастрофа

Единият от водачите в катастрофата с четирима загинали до село Константиново е неправоспособен. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Шофьорът без книжка е на 32 години от Симеоновград.

В сряда, при челен удар на два леки автомобила на пътя Хасково - Симеоновград малко след 13 часа, четирима души - трима мъже и жена, загубиха живота си. Други двама са с опасност за живота.

При инцидента тежко пострада 14-годишно момче, което беше транспортирано с медицински хеликоптер в "Пирогов".

    Джендо Джедев

    04.09 2025 в 14:38

    Интересно, обаче, чия е вината.
     