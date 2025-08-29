Шефката на НАП във Велико Търново потроши кола, спряла пред гаража ѝ

Служител на фирма "запушил" Христина Витанова, докато зареждал магазин, вандалската проява на дамата няма общо с работата ѝ

OFFNews 29 август 2025 в 14:40 3334 4

Снимка Pixabay

Полицията във Велико Търново сезира главния прокурор за вандалски прояви, извършени от директорката на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в града Хрисимира Витанова.

Тя е потрошила предното панорамно стъкло и задния стоп на автомобил на дистрибуторска фирма вчера, защото била паркирана пред гаража й. Служебната кола е спряна на мястото от служител на фирма от Елена, който е зареждал близък магазин.

Потърпевшият е подал сигнал в полицията. ОДМВР потвърдиха за инцидента, който е от вчера, и посочиха, че е образувано досъдебно производство. Разследването е за повреждане, а не за хулиганство.

Инцидентът няма нищо общо със служебната работа на директорката на Териториалната дирекция на НАП, уточниха за БНР от Районната прокуратура.

Въпреки че става въпрос за нарушение на висш държавен служител, прокуратурата няма задължение да уведомява за това главния прокурор, това е направено от полицията, посочиха от държавното обвинение. 

Хрисимира Витанова не е задържана.

    500

    4

    Незначителен червей

    29.08 2025 в 17:02

    -0
    +0
    Дайте снимка на Хрисимата данъкоядка ,да я оценим по операциите

    3980

    3

    Niko Kolev

    29.08 2025 в 15:41

    -0
    +7
    Името е Хрисимира, а не Христина.

    Другото е вярно.

    3420

    2

    avitohol

    29.08 2025 в 15:25

    -4
    +19
    Човека не е паркирал според закона ама недоклатената лелка от НАП не го знае. При такива обстоятелства може да спре пред гаражи защото там е забранено само паркирането по принцип.

    Според допълнителните разпоредби от ППЗДП , § 1
    44. "Престояващо пътно превозно средство" е пътно превозно средство, спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.

    3248

    1

    user4eto

    29.08 2025 в 15:21

    -0
    +14
    Това "Хрисимира Витанова не е задържана." е достатъчно. Друго не трябва дазнаем.

     
