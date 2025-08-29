Шефката на НАП във Велико Търново потроши кола, спряла пред гаража ѝ

Полицията във Велико Търново сезира главния прокурор за вандалски прояви, извършени от директорката на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в града Хрисимира Витанова.

Тя е потрошила предното панорамно стъкло и задния стоп на автомобил на дистрибуторска фирма вчера, защото била паркирана пред гаража й. Служебната кола е спряна на мястото от служител на фирма от Елена, който е зареждал близък магазин.

Потърпевшият е подал сигнал в полицията. ОДМВР потвърдиха за инцидента, който е от вчера, и посочиха, че е образувано досъдебно производство. Разследването е за повреждане, а не за хулиганство.

Инцидентът няма нищо общо със служебната работа на директорката на Териториалната дирекция на НАП, уточниха за БНР от Районната прокуратура.

Въпреки че става въпрос за нарушение на висш държавен служител, прокуратурата няма задължение да уведомява за това главния прокурор, това е направено от полицията, посочиха от държавното обвинение.

Хрисимира Витанова не е задържана.