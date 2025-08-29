Полицията във Велико Търново сезира главния прокурор за вандалски прояви, извършени от директорката на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в града Хрисимира Витанова.
Тя е потрошила предното панорамно стъкло и задния стоп на автомобил на дистрибуторска фирма вчера, защото била паркирана пред гаража й. Служебната кола е спряна на мястото от служител на фирма от Елена, който е зареждал близък магазин.
Потърпевшият е подал сигнал в полицията. ОДМВР потвърдиха за инцидента, който е от вчера, и посочиха, че е образувано досъдебно производство. Разследването е за повреждане, а не за хулиганство.
Инцидентът няма нищо общо със служебната работа на директорката на Териториалната дирекция на НАП, уточниха за БНР от Районната прокуратура.
Въпреки че става въпрос за нарушение на висш държавен служител, прокуратурата няма задължение да уведомява за това главния прокурор, това е направено от полицията, посочиха от държавното обвинение.
Хрисимира Витанова не е задържана.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
500
4
29.08 2025 в 17:02
3980
3
29.08 2025 в 15:41
Другото е вярно.
3420
2
29.08 2025 в 15:25
Според допълнителните разпоредби от ППЗДП , § 1
44. "Престояващо пътно превозно средство" е пътно превозно средство, спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.
3248
1
29.08 2025 в 15:21
''Гала в София'' събира на една сцена Соня Йончева, Доминго и Карерас
Шефката на НАП във Велико Търново потроши кола, спряла пред гаража ѝ
САЩ дават на Украйна хиляди крилати ракети ERAM. Що за оръжие е това?
Израелски удари убиха премиера на хутите
Божанов потвърди, че вот на недоверие през септември ще има