Шефът на полицията в Русе пребит пред съпругата си и невръстното им дете

Началникът на ОДМВР-Русе стaрши комисар Николай Кожухаров е пребит пред съпругата си и невръстното им дете. Състоянието му все още е тежко, но животът му е вън от опасност, съобщи Нова телевизия.

Вследствие на побоя той е загубил 1.5 л кръв. Направена му е животоспасяваща операция, с която лекарите от УМБАЛ "Канев" са съхранили единия му бъбрек. Възстановяването му ще продължи два месеца.

Инцидентът е от четвъртък, рано сутринта, когато ст. ком. Кожухаров е пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си.

Те са установени и задържани. Трима от тях са на 19 години, а четвъртият – на 15. Младежите нямат предишни криминални прояви.

Инцидентът започва със спор, който впоследствие прераства бой.

„Един от пасажерите ударил в гръб ст. ком. Кожухаров, който удар се оказал фатален”, разкри областният управител на крайдунавския град Драгомир Дарганов. По думите му съседът, с когото полицейският шеф направил забележка на младежите, също е пострадал, но не толкова тежко.

Драганов нарече случая „нелеп инцидент, неприсъщ за русенската общественост”. „Това е вандалска проява на едни млади хора, които не спазват законите”, каза той.

Нечувани жестокост и посегателство изключително по хулигански подбуди. Русе е много спокоен град и криминалните престъпления са на много ниско ниво. Общинският съвет се грижи за младото население – още преди година забранихме употребата на електронни превозни средства и въведохме нечувана забрана за употреба на алкохол на публични места, коментира общинският съветник Елеонора Николова.

Тя е категорична, че случаят е изолиран.

Днес се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на четиримата задържани.