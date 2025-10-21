Шефът на МВР пита какво правят въоръжени дечурлига в мола

Какво правят дечурлига в мола с хладно оръжие в себе си? Защо ходят с хладно оръжие? Това е въпрос, който трябва да се задава както към семействата, към възпитанието, така и към училището, разбира се.

Този коментар направи вътрешният министър Даниел Митов след среща с мениджмънта на столичните молове заради убийството на 15-годишен от негов връстник. Вчера прокуратурата и СДВР обясниха, че кървавият инцидент е станал заради кавга между двамата тийнейджъри. А свидетел на трагедията разказа какво се е случило и как е било откарано пострадалото момче в "Пирогов".

Митов допълни, че МВР не е панацея, но ще бъде засилено присъствието на полицията в големите търговски обекти. От думите му се разбра, че двете страни са се договорили моловете да продължат да инвестират "с още по-големи сили и средства" в сигурността.

"Да инвестират както в охранителните технологии, така и в капацитета на охранителните фирми и на самите охранители вътре, на които МВР може да оказва съдействие за методиката как да работят", уточни Митов.

Но министърът направи уговорката, че улиците не могат да се изоставят от МВР заради големите търговски обекти. Следващите действия ще станат известни след разчет и в синхрон с моловете.

Митов акцентира на това, че фокусът трябва да бъде "как си възпитаваме децата, знаем ли къде са, а семейството и училището имат най-основна функция в този момент".

По думите му трябва да се мисли за мерки, които да имат по-дългосрочен ефект и да не е необходимо непрекъснато МВР да охранява търговски обекти.