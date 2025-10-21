Шефът на МВР пита какво правят въоръжени дечурлига в мола

Полицията и мениджмънта на големите търговски обекти ще засилят мерките по сигурността

OFFNews 21 октомври 2025 в 16:34 1818 7
Даниел Митов

Снимка БГНЕС
Даниел Митов

Какво правят дечурлига в мола с хладно оръжие в себе си? Защо ходят с хладно оръжие? Това е въпрос, който трябва да се задава както към семействата, към възпитанието, така и към училището, разбира се.

Този коментар направи вътрешният министър Даниел Митов след среща с мениджмънта на столичните молове заради убийството на 15-годишен от негов връстник. Вчера прокуратурата и СДВР обясниха, че кървавият инцидент е станал заради кавга между двамата тийнейджъри. А свидетел на трагедията разказа какво се е случило и как е било откарано пострадалото момче в "Пирогов". 

Митов допълни, че МВР не е панацея, но ще бъде засилено присъствието на полицията в големите търговски обекти. От думите му се разбра, че двете страни са се договорили моловете да продължат да инвестират "с още по-големи сили и средства" в сигурността.

"Да инвестират както в охранителните технологии, така и в капацитета на охранителните фирми и на самите охранители вътре, на които МВР може да оказва съдействие за методиката как да работят", уточни Митов.

Но министърът направи уговорката, че улиците не могат да се изоставят от МВР заради големите търговски обекти. Следващите действия ще станат известни след разчет и в синхрон с моловете.

Митов акцентира на това, че фокусът трябва да бъде "как си възпитаваме децата, знаем ли къде са, а семейството и училището имат най-основна функция в този момент".

По думите му трябва да се мисли за мерки, които да имат по-дългосрочен ефект и да не е необходимо непрекъснато МВР да охранява търговски обекти.

    2970

    7

    Джендо Джедев

    21.10 2025 в 17:57

    -0
    +0
    Тоя въпрос трябва да се зададе НА министъра, а не ОТ министъра. Защото безопасността на публични места е негова работа. Тия "дечурлига" не са се телепортирали в мола, а са стигнали до него по улиците. Или и улиците са частна собственост, за която милицията не носи отговорност?

    142

    6

    Октим

    21.10 2025 в 17:52

    -0
    +2
    Цяло лято обикалях улиците и особено моловете и спокойно мога да кажа, че полиция или охрана почти не видях. Събраха се няколко от тях, когато селяндурските копейки пристигнаха с автобуси от свинарниците си за да протестират против еврото, както и от време на време префучаваше някоя и друга тяхна кола. Иначе в метрото имаше много мЮлЮцЮонери, които щастливи се прибираха от работа разпасани като пияни фатмаци от руру卐ката царска армия преди 100 и кусур години.

    17860

    5

    klimt

    21.10 2025 в 17:23

    -0
    +2
    Този въпрос по презумпция го задават гражданите към министъра! Некадърник!

    18546

    4

    Fro24

    21.10 2025 в 17:00

    -0
    +15
    Много неадекватен въпрос!

    3920

    3

    Constanza

    21.10 2025 в 16:59

    -0
    +12
    Когато стане някакво произшествие, за което носят отговорност, некомпетентните започват да говорят хъшлашки с надеждата да умилостивят по-простоватата част от населението.

    1900

    2

    Nikor

    21.10 2025 в 16:44

    -0
    +15
    Не можело МВР да изостави улиците.Все едно по улиците има полицаи, които да следят за реда. Скатават се къде ли не и чакат да свърши дежурството.

    3646

    1

    Putyo

    21.10 2025 в 16:36

    -3
    +15
    даниту митув шеф на МВР... Майкоооуууу...
     
