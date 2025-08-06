Седем души са задържани след масово сбиване в Кърджалийско

Седем души, сред които и двама непълнолетни, са задържани след сбиване в кърджалийското село Вълкович, предаде БТА.
Спречкването е от личен характер между двама младежи и местни хора и е възникално във вторник вечер. Свадата прераснала в сбиване, при което участниците си разменили удари и ритници.
След сигнал в полицията са установени и задържани петима мъже и двама непълнолетни. След снемане на обясненията 17-годишните са предадени на близките си.
При проверка на лек автомобил, свързан със случая, полицаите открили три флакона с райски газ, които са иззети. Проверка по случая се извършва от група „Охранителна полиция“ в Джебел.
