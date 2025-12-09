СДВР за акцията в заложни къщи: ''Чистят'' ти дълга, ако станеш провокатор на протеста

Длъжници на заложни къщи и фирми за бързи кредити са били набирани за участие в протестите с обещание за финансова облага или опрощаване на дълговете. Като "лесна плячка" тези лица са извършвали вандалски прояви, заяви на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов по повод проведената днес операция на отряд "Кобра".

Той отбеляза, че са проверени 10 финансови къщи, в които е имало 43 служители, 34 от които криминално проявени.

Според него именно тези финансови къщи генерират престъпност, а клиентите им са или наркозависими, или хазартнозависими лица.

"Впоследствие с тяхната задлъжнялост стават зависими, а от друга страна работещите в тези къщи много често прибягват до принуда, използвайки физическа сила, за да си съберат взиманията", добави Николов.

Комисиар Николов допълни, че са селектирали доста лица, които считат за организатори и такива, които ще организират групи за утрешния протест. "Силно се надявам да сме ги възпряли. Нашето мото е не да агресираме срещу протестиращите, а просто тези лица да не стигнат до протеста", допълни той.

Акцията започна този следобед и се проведе в заложни и финансови къщи в столичния квартал „Люлин“. В нея участват служители на СДВР и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). Полицейската операция, включваща проверка на финансова къщи, продължава и в момента, съобщи Николов.