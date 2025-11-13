СДВР: Убиецът на кучето Мая се яви в 3 РПУ. Наложена му е гаранция от 5000 лв.

Специализант е, а не лекар. Съдейства на разследването, заяви шефът на столичната полиция гл. комисар Любомир Николов

OFFNews 13 ноември 2025 в 14:35 10961 2
Любомир Николов, СДВР

Снимка БГНЕС/Боян Топчийски
Любомир Николов

Мъжът, прегазил кучето Мая в София, днес се появи в Трето районно полицейско управление с адвоката си , съобщи на брифинг директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов.

В 3 РПУ му били предявени материалите по обвинението по чл. 325 Б от Наказателния кодекс - за убийство на гръбначно животно, извършено с жестокост. 

"Наложена му е парична гаранция в размер на 5000 лв. и съдейства напълно на разследването. Същият е специализант, не е лекар", уточни шефът на столичната полиция.

Той съобщи и за арест на дилър на наркотици, направени, за да "зарибяват" децата:

"Задържахме поредния дилър, за който имахме данни, че разпространява наркотици около училища и питейни заведения в София. Операцията ни е ежедневна и ще продължи дълго време, докато не успокоим пазара на наркотици в столицата."

Задържаният е на 28 години, криминално проявен. По думите на Любомир Николов е снабдявал дилъри и клиенти по "иновативен начин" с различни видове наркотици. Те се слагат в пликчета, които изглеждат като опаковки на бонбони или сладки.

Криминалистите знаели предварително начина на разпространение.

"Той използва метода за налично предаване между клиент и дилър, оставя го на скрито място и в социална мрежа праща снимка от мястото, където е оставил пликчето", заяви Любомир Николов. 

В заловения дилър от  полицията открили и пликове с кокаин и екстази. 

    Уточнител

    14.11 2025 в 04:16

    -3
    +0
    УБИЙСТВО НА КУЧЕ СЕ НАКАЗВА ПО-СТРОГО ОТ УБИЙСТВО НА ЧОВЕК

    В случая човекът го грози 5-7 г. затвор, а за убийство на човек на пътя, рядко дават повече от 3 г.
    Този огромен прогрес в правосъдието дължим на могъщите НПО на зоофилите-левичари (изв още като кучелюбители), организации фрашкани с парите от задграничните им левичарски/неомарксистки донори.
    Те купуват съвести и цели институции, кого заплашват с "протести". Не малка част от тях са хора с психични отклонения, които мразят хората, защото имат проблеми с общуването...
    Не смятат, че Хората са вредни за животните и Планетата. Много са важни за Неомарксизма като борци за АНГИХУМАНИЗЪМ!
    Излиза, че у нас Човешкият живот няма значение както кучешкия...
    Още едно доказателство, че неомарксистите се стремят към унищожение на humani generis.
    Внимавайте Хора, днес е този човек, утре сте вие!


    voododoll

    13.11 2025 в 14:43

    Специализанта също е доктор. Всеки с Д-р пред името е доктор. Не че нещо ама, фактите са факти.
     
