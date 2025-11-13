СДВР: Убиецът на кучето Мая се яви в 3 РПУ. Наложена му е гаранция от 5000 лв.

Мъжът, прегазил кучето Мая в София, днес се появи в Трето районно полицейско управление с адвоката си , съобщи на брифинг директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов.

В 3 РПУ му били предявени материалите по обвинението по чл. 325 Б от Наказателния кодекс - за убийство на гръбначно животно, извършено с жестокост.

"Наложена му е парична гаранция в размер на 5000 лв. и съдейства напълно на разследването. Същият е специализант, не е лекар", уточни шефът на столичната полиция.

Той съобщи и за арест на дилър на наркотици, направени, за да "зарибяват" децата:

"Задържахме поредния дилър, за който имахме данни, че разпространява наркотици около училища и питейни заведения в София. Операцията ни е ежедневна и ще продължи дълго време, докато не успокоим пазара на наркотици в столицата."

Задържаният е на 28 години, криминално проявен. По думите на Любомир Николов е снабдявал дилъри и клиенти по "иновативен начин" с различни видове наркотици. Те се слагат в пликчета, които изглеждат като опаковки на бонбони или сладки.

Криминалистите знаели предварително начина на разпространение.

"Той използва метода за налично предаване между клиент и дилър, оставя го на скрито място и в социална мрежа праща снимка от мястото, където е оставил пликчето", заяви Любомир Николов.

В заловения дилър от полицията открили и пликове с кокаин и екстази.