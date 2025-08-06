СДВР: Откритият в Борисовата градина мъж не е убит, починал е от падане заради интоксикация

Падане заради интоксикация е най-вероятната причина за смъртта на 39-годишния бивш треньор по тенис, чието тяло беше намерено до един от входовете на Националния стадион "Васил Левски", съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Тази сутрин тялото на мъжа бе открито до входовете откъм сектор В на Националния стадион "Васил Левски". Районът бе отцепен от криминалисти от 1-во районно управление.

"Не можем да кажем по никакъв начин, че това лице е насилствено умъртвено. Предполагаме, че става въпрос за нещастен инцидент. Нашите данни сочат, че е бил треньор по тенис, но от едно известно време лицето е започнало системно да употребява наркотични вещества и алкохол. Най-вероятно това е и причина за смъртта му, но пак казвам, рано е да се правят такива заключения", заяви гл. комисар Николов.

СДВР работи по версията, че става дума за фатален инцидент.

"Забелязваме от видеонаблюдението, че лицето е в доста неадекватно състояние преди да падне на стълбите, където най-вероятно е и фаталния удар за настъпилата негова смърт", каза още главен комисар Любомир Николов.