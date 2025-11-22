СДВР иззе незаконно хранителни добавки в София

Полицаи от отдел "Икономическа полиция" - СДВР иззеха лекарства в София, забранени за продажба в България, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Специализираната полицейска операция, осъществена съвместно с експерти от Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ), Националната агенция за приходите и Българската агенция по безопасност на храните, се е провела вчера в два хранителни магазина в София.

Полицията намерила и иззела множество лекарствени продукти без издадено разрешение за употреба по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и забранени на територията на страната, както такива, които се продават само след лекарско предписание.

Открити са голямо количество хранителни добавки с неясен произход с възбрана за разпространение от страна на БАБХ.

На 33-годишна жена е съставен акт за административно нарушение. Работата по документиране на престъпната дейност продължава, уверяват от МВР.