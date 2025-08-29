Счупиха черепа на мъж от Сандански, заради стърчащ навес на къщата му

Мъж от Сандански е със счупен череп и мозъчен кръвоизлив след побой. Задържани са близки на негов съсед, с когото преди това имали разногласия.

Битият мъж изградил навес на етажа си, който навлизал с около 35-40 см в имота на неговия съсед. Това предизвикало напрежение и ощетеният подал жалба до Община Сандански. Била извършена проверка от компетентните органи.

В четвъртък двамата се срещнали. Съседът, изградил навеса, изразил недоволството си от действията на другия и го ударил два пъти с юмрук в лицето, твърди държавното обвинение. Удареният подал сигнал до спешния телефон 112.

Вечерта на същия ден двама близки на ударения съсед нападнали комшията му на улица „Зарово“. Те му нанесли множество удари с дървен предмет, ръце и крака, казват още от прокуратурата. В резултат на побоя пострадалият изгубил съзнание и бил транспортиран първо в МБАЛ „Югозападна болница“ – Петрич, а впоследствие в реанимацията в УМБАЛ „Света Анна“ – София. Той е със средна телесна повреда.

Повдигнато е обвинение на заподозрените и те са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде поискан постоянният им арест, съобщава Нова телевизия.

    bls

    29.08 2025 в 19:10

    не е законно, но се колебая дали не е било справедливо в крайна сметка. Гнусарят е нарушил закона, после е набил и този, чиито права реално е нарушил и накрая си е получил кармата.

    Gunteer

    29.08 2025 в 18:42

    Така му се пада, значи, на Ганьото, изградил навеса. Не стига че не спазва закона и брутално нахлува в личното пространството на другия, като много други, но на всичкото отгоре и ударил човека, който вече е ощетил, като явно си е мислил, че и това ще му се размине безнаказано. Представям си каква противна гнусна твар е, след като действа така без да се замисли. И не е загубил съзнание от боя, а много преди това.
     
