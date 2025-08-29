Счупиха черепа на мъж от Сандански, заради стърчащ навес на къщата му

Мъж от Сандански е със счупен череп и мозъчен кръвоизлив след побой. Задържани са близки на негов съсед, с когото преди това имали разногласия.
Битият мъж изградил навес на етажа си, който навлизал с около 35-40 см в имота на неговия съсед. Това предизвикало напрежение и ощетеният подал жалба до Община Сандански. Била извършена проверка от компетентните органи.
В четвъртък двамата се срещнали. Съседът, изградил навеса, изразил недоволството си от действията на другия и го ударил два пъти с юмрук в лицето, твърди държавното обвинение. Удареният подал сигнал до спешния телефон 112.
Вечерта на същия ден двама близки на ударения съсед нападнали комшията му на улица „Зарово“. Те му нанесли множество удари с дървен предмет, ръце и крака, казват още от прокуратурата. В резултат на побоя пострадалият изгубил съзнание и бил транспортиран първо в МБАЛ „Югозападна болница“ – Петрич, а впоследствие в реанимацията в УМБАЛ „Света Анна“ – София. Той е със средна телесна повреда.
Повдигнато е обвинение на заподозрените и те са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде поискан постоянният им арест, съобщава Нова телевизия.
29.08 2025 в 19:10
29.08 2025 в 18:42
