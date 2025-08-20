Съседи пребиха до смърт фотограф след забележка за силен шум

67-годишният фотограф Динко Иванов Георгиев от град Генерал Тошево е бил убит след забележка за силен шум, съобщи pronewsdobrich.bg, цитиран от Дарик.
Скандалът избухнал, след като съпругата на Георгиев направила забележка на съседи, които пушели наргилета и говорели високо, да престанат около 22 часа на 13 август. Компанията се отнесла грубо към жената, а Динко Георгиев и синът им Ивайло излезли да я защитят от обидите. Тогава срещу тях се насочила група от 7-8 човека и се стигнало до бой.Възрастният мъж бил повален на земята и оставен да лежи в безсъзнание, разказва синът му.
Подали сигнал на тел. 112 на място пристигнали полиция и бърза помощ. Починалият Динко Георгиев е фоторепортер в "Добруджански глас", имал и собствено фотографско ателие.
Той ще бъде погребан днес, а вчера Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия за убийството му.
20.08 2025 в 13:16
20.08 2025 в 12:23
20.08 2025 в 12:18
20.08 2025 в 12:07
Прибрах се в БГ и в родното си градче за седмица. Кръчмата намираща се на хълма над него озвучава града до 3 часа през нощта с безумна чалга и е невъзможно да се спи. На кого да се обадя? На полицая който сигурно е на заплата при мутрата собственик на кръчмата?
На втората нощ сънувах вече коктейли Молотов и правех планове как да отрежа електрозахранването към кръчмата.
На третата нощ реших че не си струва да влизам в затвора, събрах си багажа и се изнесох. Носталгията ми бе излекувана за следващите няколко години поне.
Жалко за човека...
Много жалко!
