Съседи пребиха до смърт фотограф след забележка за силен шум

67-годишният фотограф Динко Иванов Георгиев от град Генерал Тошево е бил убит след забележка за силен шум, съобщи pronewsdobrich.bg, цитиран от Дарик.

Скандалът избухнал, след като съпругата на Георгиев направила забележка на съседи, които пушели наргилета и говорели високо, да престанат около 22 часа на 13 август. Компанията се отнесла грубо към жената, а Динко Георгиев и синът им Ивайло излезли да я защитят от обидите. Тогава срещу тях се насочила група от 7-8 човека и се стигнало до бой.Възрастният мъж бил повален на земята и оставен да лежи в безсъзнание, разказва синът му.

Подали сигнал на тел. 112 на място пристигнали полиция и бърза помощ. Починалият Динко Георгиев е фоторепортер в "Добруджански глас", имал и собствено фотографско ателие.

Той ще бъде погребан днес, а вчера Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия за убийството му.