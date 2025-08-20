Съседи пребиха до смърт фотограф след забележка за силен шум

OFFNews 20 август 2025 в 08:24 9787 12

Снимка БГНЕС/архив

67-годишният фотограф Динко Иванов Георгиев от град Генерал Тошево е бил убит след забележка за силен шум, съобщи pronewsdobrich.bg, цитиран от Дарик. 

Скандалът избухнал, след като съпругата на Георгиев направила забележка на съседи, които пушели наргилета и говорели високо, да престанат около 22 часа на 13 август. Компанията се отнесла грубо към жената, а Динко Георгиев и синът им Ивайло излезли да я защитят от обидите. Тогава срещу тях се насочила група от 7-8 човека и се стигнало до бой.Възрастният мъж бил повален на земята и оставен да лежи в безсъзнание, разказва синът му. 

Подали сигнал на тел. 112 на място пристигнали полиция и бърза помощ. Починалият Динко Георгиев е фоторепортер в "Добруджански глас", имал и собствено фотографско ателие. 

Той ще бъде погребан днес, а вчера Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия за убийството му.

    15925

    12

    bls

    20.08 2025 в 13:16

    -0
    +3
    "Johnny B Goode" - не че нещо, но не става ясно дали си се опитал дори да се обадиш на полицията? с предположения, че били на заплата на еди кой си не става. Звъниш на 112, там се регистрира обаждането ти, после се проследява как е реагирано на него. Има наредби за обществения ред, има правила.

    3900

    11

    theghostofnavigators

    20.08 2025 в 12:23

    -0
    +3
    Пореден ден в държавата на двамата шопара..

    635

    10

    4I4ATA

    20.08 2025 в 12:18

    -3
    +0
    Затва при такива магали се отива само със зареден калашник с поне 2 резервни пълнителя.

    4047

    9

    IvoIvo

    20.08 2025 в 12:07

    -0
    +3
    Гнусен народ ей!

    2973

    8

    Johnny B Goode

    20.08 2025 в 12:07

    -3
    +11
    Това не можело да продължава, вика колегата отдолу. Може и още как. Това е станало начин на живот. Норма на поведение.
    Прибрах се в БГ и в родното си градче за седмица. Кръчмата намираща се на хълма над него озвучава града до 3 часа през нощта с безумна чалга и е невъзможно да се спи. На кого да се обадя? На полицая който сигурно е на заплата при мутрата собственик на кръчмата?
    На втората нощ сънувах вече коктейли Молотов и правех планове как да отрежа електрозахранването към кръчмата.
    На третата нощ реших че не си струва да влизам в затвора, събрах си багажа и се изнесох. Носталгията ми бе излекувана за следващите няколко години поне.

    20424

    7

    случайно прочетох

    20.08 2025 в 11:43

    -0
    +3
    Вика се полиция. С терористи не се разговаря/ преговаря!
    Жалко за човека...

    12377

    6

    Анализи

    20.08 2025 в 11:01

    -0
    +13
    Мутри ли са или цигани. Това не може да продължава.

    4067

    5

    danvan

    20.08 2025 в 10:55

    -0
    +6
    Мутроландско ежедневие ... ден без труп, загубен ден.

    Много жалко!

    15925

    4

    bls

    20.08 2025 в 10:21

    -0
    +16
    Може би не винаги е възможно (зависи от населеното място), но аз сабележки за музика лично не правя - викам полиция.

    4040

    3

    p.s.

    20.08 2025 в 10:20

    -3
    +14
    Там живеят само от Мангустан !!!!!!!
     
