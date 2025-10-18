Санкции за близо 1,2 милиона лева е наложило Тол управлението на претоварени тирове за два дни

OFFNews 18 октомври 2025 в 20:29 576 1

Снимка БГНЕС/РОСЕН КАЛИНОВ

Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни, написа във Фейсбук депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков.

От 15 октомври започна поетапното активиране на т.нар. кантари - вградени в асфалта сензори, които претеглят тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона и в реално време подават информация в Националното тол управление.

"Както се казва - "авантата" за тировете свърши. Санкционирането на нарушителите е важна стъпка в борбата с пътно-транспортния травматизъм, защото претоварените тирове са изключително рискови участници в движението", посочи Нанков.

"Спирането им е важно и за съхраняване на пътната настилка. Тя е проектирана за определена носимоспособност и използването ѝ от претоварени тирове я деформира - всички сме виждали "коловозите" в асфалта", пише още Николай Нанков.

На 15 октомври са издадени 297 електронни фиша на нарушители, а на 16 октомври - 147, сочат данни на Националното тол управление.

Според правилата нарушителите имат 14 дни, в които могат да платят компесаторни такса от 1200 лева, за да бъде анулиран електронният фиш.

Ако не го направят, им се налага глоба или имуществена санкция от 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при всяко следващо.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -2700

    1

    Сикаджийска Мутра - Буда

    18.10 2025 в 21:42

    -0
    +0
    Обстрела на тировете е лесен за чиновниците от тол , ама простака борисов , който окраде държавата и парите за пътищата , за него няма затвор !

    Смърт за простака бандит , унищожител на България !
     
    X

    Руската пропаганда в Църквата срещу автентичното християнство. Разговор с Калин Янакиев