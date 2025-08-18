Рускиня се удави на неохраняем плаж край Несебър

Руска гражданка се удави на неохраняем плаж между село Емона и местността „Иракли“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Съобщението за инцидента е получено вчера около 10 часа. Жената е продължително пребиваваща във Варна, уточняват от полицията.
Тялото й е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
