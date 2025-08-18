Рускиня се удави на неохраняем плаж край Несебър

Снимка Архив

Руска гражданка се удави на неохраняем плаж между село Емона и местността „Иракли“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. 

Съобщението за инцидента е получено вчера около 10 часа. Жената е продължително пребиваваща във Варна, уточняват от полицията. 

Тялото й е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

