Рускиня се удави на неохраняем плаж край Несебър

Руска гражданка се удави на неохраняем плаж между село Емона и местността „Иракли“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Съобщението за инцидента е получено вчера около 10 часа. Жената е продължително пребиваваща във Варна, уточняват от полицията.

Тялото й е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.