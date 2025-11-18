'Рубикон' - елитен център за подготовка на оператори на дронове, изигра важна роля в настъплението на руснаците към Покровск

Ако руснаците нямаха толкова опитни оператори на дронове, пехотата им нямаше да може да влезе в града, казва войникът от ВСУ Артьом Карякин, който воюва под Покровск.

Групи руски военни започнаха да проникват в града още през лятото. През септември-октомври ситуацията за ВСУ се усложни, руснаците стъпиха в Покровск от различни посоки и се укрепиха там. В момента там се водят градски боеве, украинските военни се опасяват от обкръжение и признават, че нямат сили да отблъснат врага, съобщава "Важни истории".

На какво се дължат руските успехи

Успехите на руснаците в Покровск до голяма степен са свързани с действията на операторите на дронове от центъра „Рубикон“, казват защитниците на града. През последните месеци това подразделение създава главоболия на ВСУ на различни участъци от фронта.

Първата операция на елитните оператори от „Рубикон“ вероятно е била контраофанзивата на руската армия в Курска област в края на 2024 г. – началото на 2025 г. Когато през август 2024 г. ВСУ навлезе на руска територия, те успяха да неутрализират безпилотниците на противника, което до голяма степен предопредели успеха на украинското настъпление в началния етап. Операторите на „Рубикона“ успяха да решат този проблем, написа през март военният анализатор Андрю Перпетуа. Руснаците използваха основно FPV-дронове с радиоуправление, които са по-маневрени в сравнение с тези с оптични влакна.

Основната задача на „Рубикон“ в Курска област беше да прекъсне линиите за снабдяване на ВСУ. За целта те избираха малък участък от пътя (100–300 метра) и при появата на украински транспорт го атакуваха с голям брой дронове. Руснаците обстрелваха няколко единици техника едновременно, като на всяка машина се падаха по няколко дрона.

Операторите на „Рубикон“ също са използвали тактиката да пускат БПЛА на пътя, операторът изчаква техниката на противника и взривява дрона под машината, или го издига и атакува от въздуха.

Според оценките на Перпетуа в Курска област дроноводите на „Рубикон“ са унищожили стотици единици техника на ВСУ. Действията на това подразделение до голяма степен са осигурили успеха на руското контранастъпление, каза Роб Ли от Института за изследване на външната политика (FPRI).

„Украйна не е могла да снабдява нормално войските си и в резултат на това Русия е успяла да изтласка ВСУ“, казва Ли.

По-късно отрядите на „Рубикон“ се появяват още на няколко участъка от фронта, което често води до усложняване на ситуацията за ВСУ.

„Правилата на играта се промениха, когато дойдоха тук“, каза през юли Ребека Мацоровски, доброволец-медик от САЩ, която по това време се сражава под Константиновка.

През септември боец с позивна Мучной написа за ситуацията под Лиман: „Градът отново може да се превърне в арена на тежки сражения. Още повече, че в Лиман в момента много активно работи вражеският център „Рубикон“, и колкото по-бързо се приближават руснаците, толкова по-голяма е заплахата за самия град“.

Докато „Рубикон” не се появи под Покровск, отбраната на града беше „като ваканция”, разказва един от защитниците на града. Основната задача на руснаците е логистиката на ВСУ. Те атакуват не само техниката, но и въздушните и наземни дронове, които снабдяват украинските бойци. Според статистиката на проекта LostArmour от над 11 000 известни удара на „Рубикон“ около една четвърт са насочени към мултикоптери и наземни безпилотни летателни апарати.

Друга важна цел на „Рубикон“ са украинските оператори на дронове. „Подсказки“ за руснаците могат да бъдат радиоантени, монтирани на високи сгради или други възвишения. Също така нараства ролята на подразделението като „фронтова противовъздушна отбрана“: дроноводите ловуват ударни безпилотни летателни апарати на ВСУ (включително и самолети) и разузнавателни дронове. „Рубикон“ има ясна структура с тясно специализирани експерти, като всеки отряд е специализиран в определен тип цели, обясни Роб Ли. Подразделението използва всички безпилотници, с които разполага руската армия, с изключение на далекобойните „Шахед“ и „Герания“.

Някои подразделения на ВСУ вече създават отряди от дроноводи, които трябва да противодействат именно на „Рубикон“. Командирът на „Грузинския национален легион“ на ВСУ Мамука Мамулашвили, който се е сблъскал с „Рубикон“ на бойното поле, не смята неговите бойци за непобедими.

„Те имат бази, логистика и хора, които правят грешки“, казва той.

Основната трудност в борбата с руските оператори на дронове е липсата на средства за безпилотници с обсег 20–100 км във ВСУ, казва американският анализатор Фред Каган. Благодарение на това военните от „Рубикон“ и тяхното оборудване са в относителна безопасност.

Как „Рубикон“ постигна такива резултати

„В какво се състои уникалността на „Рубикон“? В парите. В неограничените ресурси. Неограничени средства за употреба. Неограничени ресурси за разработки и тестване. Дори разузнаването се извършва с „оптика“, с дронове. Защото те имат тези дронове. Ето и цялата разлика. Те имат неограничени ресурси, а аз имам само пет FPV-дрона до края на седмицата“, написа наскоро боецът от ВСУ Николай Ворошнов.

Официално „Рубикон“ е създаден през август 2024 г. по указание на министъра на отбраната Андрей Белоусов. Това не е просто бойна единица, а център за подготовка на оператори. Руската пропаганда го нарича секретен, но журналистите от „Радио Свобода“ разкриха, че основната база на „Рубикон“ се намира в изложбения център „Патриот“ в Подмосковието. Началник на подразделението е 37-годишният полковник Сергей Будников. Той е служил в бригадата на морската пехота в Мурманска област, бил е началник на бригада в морската пехота, бил е началник-щаба на артилерийска бригада в Ленинградска област. През 2023 г. Будников около 20 пъти пресича границата в окупираната Донецка област.

Подборът на кандидатите се провежда в Москва, а тези, които са преминали тестовете, подписват договор при общи за столицата условия, т.е. получават еднократно заплащане в размер на 2,3 млн. рубли (плюс 400 хил. от Министерството на отбраната) (около 29 000 евро). В центъра се подготвят оператори не само на въздушни, но и на морски безпилотници. Освен това специалистите от „Рубикон“ обучават оператори от други части в зоната на военните действия и създават учебни центрове в окупираните територии.

Броят на членовете на „Рубикон“ не е известен.

„Според моите прогнози, през есента в координирани, добре оборудвани екипажи ще видим не по-малко от 5000–6000 специалисти“, написа през август ръководителката на украинския Център за подкрепа на въздушното разузнаване Мария Берлинска.

През октомври офицер от украинското разузнаване даде по-скромни оценки: 400 оператори и 600 инженери и други специалисти. Във всеки случай, в битката за Покровск „Рубикон“ има забележимо числено превъзходство пред украинските сили.

„Те имат много хора, което означава, че могат да работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Могат да сменят екипажите на всеки пет часа, могат да спят. При нас е по-сложно, защото ни липсват хора за постоянни ротации“, казва защитникът на Покровск с позивна Зумер.

Украинските военни и независими експерти говорят не само за щедро финансиране и многочисленен личен състав. „В „Рубикон“ има блестящо ръководство, работят системно, най-добър подбор на кадри, подготовка“, счита Мария Берлинска.