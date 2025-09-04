Рекордно количество марихуана задържаха на ''Кап. Андреево''

Рекордно количество незаконно пренасяна марихуана за над 3,1 млн. лв. е задържано на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ при напускане на България към Турция, съобщи на брифинг в Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково окръжният прокурор Иван Стоянов.

Пратката е от малко над 194 кг. и е задържана в камион с полуремарке със сръбска регистрация при щателна митническа проверка. Задържан по случая е сръбски гражданин, каза прокурор Стоянов.

Акцията е осъществена при съвместна работа на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) при МВР и Агенция „Митници“. Товарното превозно средство е влязло от Румъния у нас през Видин-Калафат. При акцията е имало тридневно наблюдение на българските служби.

Товарната композиция е преминала през територията на страната и е била спряна при опит да я напусне на 1 септември.

"Товарната композиция със сръбски регистрационен номер беше отделена за щателна митническа проверка, която стартира с извършване на рентгенова проверка. В резултат на нея бяха забелязани подозрителни сенки в предната част на ремаркето", обясниха от Агенция "Митници".

При последвалата физическа проверка и разглобяване на елементи от конструкцията е открит специално изработен тайник. "В него митническите служители откриха 194 пакета със зелена тревиста маса, която при тестване с полеви наркотест реагира положително на марихуана", допълни митнически служител.

Шофьорът на камиона е задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Той признава за деянието, но е лаконичен, каза окръжният прокурор на Хасково.

Иван Стоянов съобщи, че предстои през утрешния ден на задържания мъж да му бъде поискана постоянна мярка за задържане под стража. Ако вината му бъде доказана, законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 до 15 години и глоба от сто до двеста хиляди лева.