Разследват учителка за сексуално насилие над 4-годишно момиченце в детска градина в Каблешково

4-годишно момиченце разказва за сексуално насилие от учителка в детска градина в Каблешково.

Родителите на детето вече 7 месеца търсят справедливост, а институциите мълчат или отказват да повярват на детето, твърди се в разследване на Glasnews на журналистката Тина Ивайлова.

Кошмарният случай се развива в детска градина "Радост" в югоизточния град Каблешково. Майката забелязва в детето си тревожност, кошмари, физически следи, странни увреждани по ноктите, отказ да посещава детска градина. Когато кажех "утре си на детска градина", тя се вцепеняваше, разказва жената.

"Плачеше, спря да се храни нормално, започна да се държи затворено, през цялото време я питахме какво се случва. Тя винаги е била усмихнато дете, нещо се промени", заявява бащата на момиченцето.

Родителите разказват, че ноктите на детето били отлюспени: "Няма как това да се случи вкъщи, щяхме да я чуем да плаче". Когато детето започнало да споделя, родителите били в шок. "Стискала я и краченцето, разказа че и е извивала ръцете, че я е удряла по главата. Тя се е молела на г-жа Герова да спре", заявява майката.

"Каза ми, че госпожата е натиснала с ръка между краката и ме натисна. Имала е кръв. После я е заболял корема", разказва жената.

Пред "Булевард България" директорката на детската градина Афродита Данданова казва, че още след първите жалби Мариета Герова е била отстранена от работа. По време на снимките за разследването обаче тя е била в болничен, твърди Тина Ивайлова.

Мариета Герова

По случая е образувано досъдебно производство в Районна прокуратура - Поморие. Потвърждава го и директорката, която каза, че разследването е започнало още преди 10 месеца. По думите ѝ трябва да се изчака прокуратурата да си свърши работата. Тя отпича да е казвала, че делото ще бъде прекратено, както се твърди в материала на Ивайлова.

Данданова каза още, че в детската градина е извършена вътрешна проверка, а заключението е, че няма доказателства за насилие над момиченцето. Останалите учители отричат да знаят или да са ставали свидетели на описаното от детето, казва Данданова. Тя посочи, че Герова работи от 2 години в градината и не е имало оплаквания други към нея, пише изданието.