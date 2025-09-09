Разраства се пожарът в Сакар планина

Заради силния вятър се разрасна пожарът в Сакар планина между селата Младиново, Лисово и Костур в община Свиленград, където е обявено частично бедствено положение.
Над 5 хиляди декара са обхванати от пламъците, съобщи областната администрация в Хасково, както и че засега няма пряка опасност за трите села.
В гасенето участват огнеборци с 13 пожарни, военновъздушните сили с хеликоптер "Кугър" от база "Крумово", както и служители на горските стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли, а също и доброволци.
Очаква се днес към тях да се присъединят военнослужещи от поделението в Хасково.
Продължава да гори и пожарът в Националния парк "Рила" над симитлийското село Горно Осеново, засегнал площ от над 2 хиляди декара на надморска височина между 1 700 и 2 хиляди метра.
Директорът на Националния парк "Рила" Красимир Андонов заяви, че се надява днес огънят да бъде локализиран.
Вчера в борбата със стихията се включиха 70 души, към които днес се очаква да се присъединят горски служители от национален парк "Пирин".
