Разбита рекламна кола блокира пешеходен мост в кв. ''Симеоново'' (снимки)

28 ноември 2025
Във Фейсбук групата "Катастрофи в София" публикуваха снимка на кола, паркирала или аварирала в кв. Симеоново. 

Рекламната кола на марка българско кисело мляко е зарязана на пешеходно мостче в Симеоново, което свързва ул. "Горска ела" и ул. "Проф. Йордан Иванов", пише авторът на публикацията Иван Владимиров.

В коментарите хората се надпреварват в предположенията - имало ли е инцидент, или шофьорът е бил в нетрезво състояние.

Истината остава загадка.

