Разбита е група за трафик на мигранти, арестувани за шестима (СНИМКИ)

Шест души са задържани в рамките на полицейска операция на МВР и ГБДОП срещу трафика на мигранти.
Престъпната мрежа е работела през България и Сърбия към Западна Европа. Съвместната специализирана полицейска операция е проведена на 22 октомври 2025 г. на територията на столицата, областите София, Пловдив, Пазарджик и Монтана.
Граничните полицаи от Дирекция „Противодействие на незаконната миграция" са започнали работа по разкриване на престъпната схема в началото на 2025 г.
В хода на операцията са арестувани шестима трафиканти, единият от които е на високо ниво в йерархията на международния трафик. На трима от задържаните са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест.
При извършените действия по разследването са претърсени три имота и един автомобил. Иззети са мобилни телефони, 5120 евро, договори за наем на автомобили, талони за автомобили, платежни нареждания и др., свързани с извършваната престъпна дейност.
В качеството на свидетели са разпитани 11 души.
Работата по случая продължава.
