Разбиха група трафиканти, маскирани като полицаи - прибирали по 5000 евро на мигрант

Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за трафик на мигранти, използвала фалшиви униформи на полицията. Трафикантите организирали транспорта през България до сръбската граница, предаде БНТ.

Престъпната група е действала повече от година. Задържани са петима души - една жена и четирима мъже. Най-младият участник в групата е бил на 21 г., а най-възрастният на 33 г. И петимата са били безработни, като четирима от тях са били с условни присъди са били с условни присъди за същото престъпление.

От прокуратурата обясниха, че задържаните са организирали логистичната дейност. Те са набирали шофьори, които е трябвало да прекарват мигранти от област Бургас до границата със Сърбия. Групата е имала няколко депа за престой в района на Елин Пелин, а превозваните мигранти били предимно от Афганистан и Пакистан.

Групата е взимала от 3000 до 5000 евро от всеки мигрант за превоз до сръбската граница. При претърсвания на различни адреси са намерени GPS-устройства, тракери, както и фалшиви униформи с отличителни знаци на дирекция "Миграция" и "Гранична полиция", обясни директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.

Така чрез тези „полицейски“ дрехи лицата от организираната престъпна група са си осигурявали алиби при придвижването.

Ръководителят на групата все още не е установен.

Главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР, отбеляза, че групата е била наблюдавана още от миналата година. „През юни 2024 г. получихме информация за тази група, като използвахме всички средства за оперативен контрол на лицата от групата“, каза той.