Работник на ВиК Йовковци загина при срутване на изкоп в Лясковец

Работник е загинал по време на отстраняване на ВиК авария в Лясковец.

Окръжната прокуратура във Велико Търново е образувала следствено дело по Наказателния кодекс за смърт, причинена при трудова злополука, съобщи пред БТА Илиан Благоев, говорител на прокуратурата.

Смъртта е настъпила по време на изкопни дейности, когато работникът е затрупан от земна маса.

Загиналият работник е служител на ВиК "Йовковци".