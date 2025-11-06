Работник на ВиК Йовковци загина при срутване на изкоп в Лясковец

OFFNews 06 ноември 2025 в 22:07 1535 0
112

Снимка OFFNews/ Теодора Михайлова
Работникът е затрупан от земна маса

Работник е загинал по време на отстраняване на ВиК авария в Лясковец.

Окръжната прокуратура във Велико Търново е образувала следствено дело по Наказателния кодекс за смърт, причинена при трудова злополука, съобщи пред БТА Илиан Благоев, говорител на прокуратурата.

Смъртта е настъпила по време на изкопни дейности, когато работникът е затрупан от земна маса.

Загиналият работник е служител на ВиК "Йовковци".

