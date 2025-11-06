Работник на ВиК Йовковци загина при срутване на изкоп в Лясковец

Работник е загинал по време на отстраняване на ВиК авария в Лясковец.
Окръжната прокуратура във Велико Търново е образувала следствено дело по Наказателния кодекс за смърт, причинена при трудова злополука, съобщи пред БТА Илиан Благоев, говорител на прокуратурата.
Смъртта е настъпила по време на изкопни дейности, когато работникът е затрупан от земна маса.
Загиналият работник е служител на ВиК "Йовковци".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борис Бонев: София има 4 снегорина, без фирмите за почистване градът ще е блокиран от снега
Борис Бонев: София има 4 снегорина, без фирмите за почистване градът ще е блокиран от снега
Тръмп изключи Унгария от санкциите върху руски петрол и газ
Кметът Терзиев иска нова структура на администрацията в Столична община