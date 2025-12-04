Пускат срещу гаранция шофьора, ударил полицейска кола на Северната тангента. Карал е със 149 км/ч

Пускат шофьора, ударил полицейска кола на Северната тангента в понеделник, срещу парична гаранция от 5 000 лева, предаде БНТ.

Тежка катастрофа стана рано сутринта в понделеник. След катастрофата загина полицай.

Прокуратурата обвини 34-годишния Мирослав Василев в причиняване на смърт по непредпазливост и поиска той да остане в ареста. В съдебната зала стана ясно, че Василев е карал с 149 километра в час и има общо шест пътни нарушения, едно от които отново за превишена скорост.

Защитата на Василев поиска да бъде освободен под гаранция, защото има чисто съдебно минало и работи. А обвинението срещу него не е за умишлено престъпление. Пред съда Василев заяви, че осъзнава какво е направил.

Съдът прецени, че няма опасност обвиняемият да извърши друго престъпление и даде срок от 10 дни за внасяне на сумата.

Решението може да бъде обжалвано.