Психично болен вилня в столичен ресторант, заплашва клиентите

Въоръжен мъж вилня и заплаши клиенти в столичен ресторант в квартал "Света Троица".
На видеозапис от охранителна камера, публикуван в социалните мрежи, се вижда как мъжът хвърля чинии по прозорците, преобръща пейки и разхвърля кош за боклук в залата за хранене. Трима мъже неуспешно се опитват да го укротят, но не успяват до пристигането на полицейски патрул, съобщи Нова тв.
Според жители на квартала това не е първият подобен инцидент. Те разказват, че мъжът от години проявява агресия на публични места и е бил многократно настаняван за лечение, но след време отново е освобождаван.
„Преди да стигне до заведението, той се опита да убие невинен човек на спирката, чакащ трамвая, а след това чупеше коли. Много е опасен за нас. Този мъж не трябва да се разхожда свободно по улицата”, разказа свидетел на нападението.
04.11 2025 в 09:12
