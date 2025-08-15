Прокуратурата задържа за 72 часа шофьора, обвини го по текст, предвиждащ 15-20 г. затвор

Шофьорът, който с огромна скорост заби колата си в автобус в София, е арестуван за 72 часа.
В съобщение на Софийската градска прокуратура се изброяват текстовете от Наказателния кодекс, по които е обвинен. Те предвиждат затвор от 15 до 20 години.
Заедно с това прокуратурата отнема шофьорската книжка на 21-годишния Виктор и конфискува колата - Ауди RS5, с която той се вряза в автобуса, убивайки един човек и ранявайки четирима.
Кой е шофьорът можете да видите тук: Ето го младежът, който се вряза с колата си в автобус, МВР го пази в болницата
Кадри от ужасяващия сблъсък, които са шокиращи, можете да видите тук: Кадри от камери показват ужасяващата катастрофа в София (видео)
