Прокуратурата задържа за 72 часа шофьора, обвини го по текст, предвиждащ 15-20 г. затвор

Шофьорът, който с огромна скорост заби колата си в автобус в София, е арестуван за 72 часа.

В съобщение на Софийската градска прокуратура се изброяват текстовете от Наказателния кодекс, по които е обвинен. Те предвиждат затвор от 15 до 20 години.

Заедно с това прокуратурата отнема шофьорската книжка на 21-годишния Виктор и конфискува колата - Ауди RS5, с която той се вряза в автобуса, убивайки един човек и ранявайки четирима.

