Прокуратурата задържа за 72 часа шофьора, обвини го по текст, предвиждащ 15-20 г. затвор

OFFNews 15 август 2025 в 19:47 1228 3
Катастрофата и 21-годишният шофьор

Снимка Tervel Leubomir Nakamoto
Катастрофата и 21-годишният шофьор

Шофьорът, който с огромна скорост заби колата си в автобус в София, е арестуван за 72 часа.

В съобщение на Софийската градска прокуратура се изброяват текстовете от Наказателния кодекс, по които е обвинен. Те предвиждат затвор от 15 до 20 години.

Заедно с това прокуратурата отнема шофьорската книжка на 21-годишния Виктор и конфискува колата - Ауди RS5, с която той се вряза в автобуса, убивайки един човек и ранявайки четирима.

Кой е шофьорът можете да видите тук: Ето го младежът, който се вряза с колата си в автобус, МВР го пази в болницата

Кадри от ужасяващия сблъсък, които са шокиращи, можете да видите тук: Кадри от камери показват ужасяващата катастрофа в София (видео)

    Деспин Митрев

    15.08 2025 в 20:57

    Как се е случило?

    p.s.

    15.08 2025 в 20:42

    В някой други сайтове пише че собственика на колата не знаел кой я е карал, айде сега номерата на мангустите.

    p.s.

    15.08 2025 в 20:38

    Дупетатите въобще да не си мислят да правят наказанията по малки че били нехуманни. Егати хуманния убиец !!!!!!!!
     
