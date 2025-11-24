Преместиха Благомир Коцев във Варненския затвор

Задържаният кмет на Варна Благомир Коцев беше преместен от София във Варненския затвор. Това разпореди съдия Светла Даскалова от Варненския окръжен съд, която беше определена за съдия-докладчик по делото, предаде БНТ.

Малко преди 17 часа Благомир Коцев беше транспортиран до затвора, тъй като в момента се извършва ремонт на следствената служба във Варна.

Кметът на Варна бе арестуван на 8 юли тази година. Благомир Коцев прекара 4 месеца и половина в ареста и в затвора в София, преди да бъде върнат във Варна. В морския град ще се гледа делото срещу него. Коцев е обвинен за участие в престъпен сговор, подкупи и принуда с цел имотна облага.

На 27 ноември са насрочени за разглеждане постъпилите молби от адвокатите на Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение “задържане под стража”, припомня националната телевизия.

Адв. Николай Владимиров посочи, че на 27 ноември предстои делото за гледане на мярката за неотклонение на варненския кмет: