Прегазилият кучето в София лекар е македонец. Било ''неволно''

Мъжът, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника", отрича да е извършил умишлено убийство на кучето Мая, каза на брифинг комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР)

Той е направил самопризнания и обяснил пред полицията, че е маневрата е била неволна, като отрича да е имало умисъл в действията му.

По данни на полицията извършителят е на 29 години и гражданин на Северна Македония, който не е криминално проявен. Той не е бил под въздействието на алкохол.

Материалите се докладват в Столична районна прокуратура. По случая е образувана преписка, установени са трима свидетели и е иззет видеозапис от охранителна камера.

От СДВР уточниха, че проверяват и информацията, че мъжът работи като лекар във Военномедицинска академия (ВМА), но към момента тя не е потвърдена.

Случаят предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.