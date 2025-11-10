Прегазилият кучето в София лекар е македонец. Било ''неволно''

СДВР проверя информацията, че 29-годишният мъж е лекар във ВМА

OFFNews 10 ноември 2025 в 16:35 1788 3
Мястото на инцидента.

Снимка бнт
Мястото на инцидента.

Мъжът, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника", отрича да е извършил умишлено убийство на кучето Мая, каза на брифинг комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР)

Той е направил самопризнания и обяснил пред полицията, че е маневрата е била неволна, като отрича да е имало умисъл в действията му.

По данни на полицията извършителят е на 29 години и гражданин на Северна Македония, който не е криминално проявен. Той не е бил под въздействието на алкохол.

Материалите се докладват в Столична районна прокуратура. По случая е образувана преписка, установени са трима свидетели и е иззет видеозапис от охранителна камера.

От СДВР уточниха, че проверяват и информацията, че мъжът работи като лекар във Военномедицинска академия (ВМА), но към момента тя не е потвърдена.

Случаят предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.

    2810

    3

    Katz

    10.11 2025 в 17:32

    -0
    +0
    Лъже мръсната гнида долна! Първо призна, че е нарочно, сега видя дебелия край и резко стана "без да искам". Ама то направо така си беше, той по това време е бил на друго място, в друга галактика направо. Същото му пожелавам, ама дори до лекар да не стигне.

    19658

    2

    voododoll

    10.11 2025 в 17:05

    -0
    +0
    Лъже. На видеото се вижда че тръгва напред забавя, кривва към кучето, спира върху него, и след това бавно минава така че и задните гуми да минат през него!

    18546

    1

    Fro24

    10.11 2025 в 16:44

    -0
    +0
    Току виж, може и наистина да е неволно.
     
