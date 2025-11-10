Прегазилият кучето в София лекар е македонец. Било ''неволно''

Мъжът, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника", отрича да е извършил умишлено убийство на кучето Мая, каза на брифинг комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР)
Той е направил самопризнания и обяснил пред полицията, че е маневрата е била неволна, като отрича да е имало умисъл в действията му.
По данни на полицията извършителят е на 29 години и гражданин на Северна Македония, който не е криминално проявен. Той не е бил под въздействието на алкохол.
Материалите се докладват в Столична районна прокуратура. По случая е образувана преписка, установени са трима свидетели и е иззет видеозапис от охранителна камера.
От СДВР уточниха, че проверяват и информацията, че мъжът работи като лекар във Военномедицинска академия (ВМА), но към момента тя не е потвърдена.
Случаят предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.
10.11 2025 в 17:32
10.11 2025 в 17:05
10.11 2025 в 16:44
