Предупреждение: Фалшиви профили и сайтове дублират промоции на истински фирми

Отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) предупреждава за фалшиви профили и сайтове, които дублират промоции на истински фирми.
През последните дни са установени измамни страници, които копират официални профили и сайтове на компании. Най-често са на онлайн магазини, обявили сезонни намаления или промоции, които измамниците използват, за да заблудят клиенти.
Целта на машинациите им е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин и да привлекат с още “по-изгодни” оферти и игри, като изискването е плащането да става само с карта.
От „Киберпрестъпност“ препоръчват на хората да бъдат сигурни, че посещават само официални сайтове. При измама трябва да бъде подаден сигнал в системата за докладване на социалната мрежа или към дирекцията.
Каква е целта на мошениците:
• да Ви убедят, че пазарувате от реален магазин;
• да Ви привлекат с още “по-изгодни” оферти и игри;
• да Ви накарат да платите само с карта, за да получат те парите.
Как да се предпазите:
• Бъдете сигурни, че разглеждате и поръчвате от официален сайт или профил;
• Вижте дали промоцията е обявена на официалните страници на фирмата;
• Проверявайте профила в социалните мрежи – кога е създаден, колко последователи има, дали е верифициран със синя отметка. Ако има малко или никакви последователи – той е фалшив;
• Не въвеждайте пароли или банкови данни в съмнителни страници.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
11704
1
21.08 2025 в 09:52
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Още един дългогодишен директор на столична гимназия напуска