Предупреждение: Фалшиви профили и сайтове дублират промоции на истински фирми

Отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) предупреждава за фалшиви профили и сайтове, които дублират промоции на истински фирми.

През последните дни са установени измамни страници, които копират официални профили и сайтове на компании. Най-често са на онлайн магазини, обявили сезонни намаления или промоции, които измамниците използват, за да заблудят клиенти.

Целта на машинациите им е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин и да привлекат с още “по-изгодни” оферти и игри, като изискването е плащането да става само с карта.

От „Киберпрестъпност“ препоръчват на хората да бъдат сигурни, че посещават само официални сайтове. При измама трябва да бъде подаден сигнал в системата за докладване на социалната мрежа или към дирекцията.

Каква е целта на мошениците:

• да Ви убедят, че пазарувате от реален магазин;

• да Ви привлекат с още “по-изгодни” оферти и игри;

• да Ви накарат да платите само с карта, за да получат те парите.

Как да се предпазите:

• Бъдете сигурни, че разглеждате и поръчвате от официален сайт или профил;

• Вижте дали промоцията е обявена на официалните страници на фирмата;

• Проверявайте профила в социалните мрежи – кога е създаден, колко последователи има, дали е верифициран със синя отметка. Ако има малко или никакви последователи – той е фалшив;

• Не въвеждайте пароли или банкови данни в съмнителни страници.