Предупреждение: Фалшиви профили и сайтове дублират промоции на истински фирми

От ГДБОП предупреждават хората да не въвеждат данните от банковите си карти, ако не са сигурни, че ги предоставят на истински търговци

Отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) предупреждава за фалшиви профили и сайтове, които дублират промоции на истински фирми.

През последните дни са установени измамни страници, които копират официални профили и сайтове на компании. Най-често са на онлайн магазини, обявили сезонни намаления или промоции, които измамниците използват, за да заблудят клиенти.

Целта на машинациите им е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин и да привлекат с още “по-изгодни” оферти и игри, като изискването е плащането да става само с карта.

От „Киберпрестъпност“ препоръчват на хората да бъдат сигурни, че посещават само официални сайтове. При измама трябва да бъде подаден сигнал в системата за докладване на социалната мрежа или към дирекцията.

Каква е целта на мошениците:

• да Ви убедят, че пазарувате от реален магазин;
• да Ви привлекат с още “по-изгодни” оферти и игри;
• да Ви накарат да платите само с карта, за да получат те парите.

Как да се предпазите:

• Бъдете сигурни, че разглеждате и поръчвате от официален сайт или профил;
• Вижте дали промоцията е обявена на официалните страници на фирмата;
• Проверявайте профила в социалните мрежи – кога е създаден, колко последователи има, дали е верифициран със синя отметка. Ако има малко или никакви последователи – той е фалшив;
• Не въвеждайте пароли или банкови данни в съмнителни страници.

    Бабатунде

    21.08 2025 в 09:52

    Браво на БОП-аджиите, тази измама върви от около година и половина, те се задействаха. Демек слде около 2 години да очавакваме да предупредят, че тези дето "подаряват коли" всъщност не са реални?
     