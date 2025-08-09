Предаде се един от основните издирвани за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас

Един от главните заподозрени във връзка с най-голямата досега разкрита нелегална фабрика за цигари в България- Николай Перчемлиев- се предаде на полицията, предаде Нова ТВ.
Той беше обявен за общодържавно издирване след акцията в свиленградското село Момково, при която в подземно помещение под кравеферма с площ около 1 000 кв. м бяха открити над 100 милиона цигари без бандерол. Тя е била изградена на 4 метра под земята и е работила поне 2 г.
Перчемлиев, който до момента се издирваше, е представил медицински документи, че е бил на лечение в болница. Съдът му е наложил мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 8 000 лева.
По време на разследването бяха арестувани съпругата му и баща му. Двамата бяха освободени срещу гаранция от по 6 000 лева.
Властите все още търсят друг заподозрян – Стойчо Зарахиев Иванов. Привлечен е и шофьор по делото, който е под „домашен арест“.
Всички обвиняеми са разследвани за държане на акцизни стоки в особено големи размери.
09.08 2025 в 17:44
Бояна да направи филм, че отдавна боклуци бълват.
