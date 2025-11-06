Пребиха жена до смърт на строеж зад столично училище

41-годишна жена е починала, след като е била пребита в София, научи Нова ТВ.

Престъплението е извършено във вторник на строеж зад столичното училище 43 ОУ „Христо Смирненски“.

Заподозрян е охранител на обекта, който е задържан.

Според първоначални данни, мъжът е нанесъл удари на жената, но по-късно тя е издъхнала от вътрешни кръвоизливи. Жертвата е от София и е била обявена за издирване.

Охранителят първоначално е отричал деянието, но детектор на лъжата е разкрил участието му в престъплението.

Образувано е досъдебно производство.