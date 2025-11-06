Пребиха жена до смърт на строеж зад столично училище

OFFNews 06 ноември 2025 в 15:34 1395 4
41-годишна жена е починала, след като е била пребита в София, научи Нова ТВ. 

Престъплението е извършено във вторник на строеж зад столичното училище 43 ОУ „Христо Смирненски“.

Заподозрян е охранител на обекта, който е задържан.

Според първоначални данни, мъжът е нанесъл удари на жената, но по-късно тя е издъхнала от вътрешни кръвоизливи. Жертвата е от София и е била обявена за издирване.

Охранителят първоначално е отричал деянието, но детектор на лъжата е разкрил участието му в престъплението.

Образувано е досъдебно производство.

    80

    4

    Far Rider

    06.11 2025 в 16:32

    -0
    +0
    Спокойно. Охранителят вече е на свобода. Женицата е под земята и няма връщане.

    2970

    3

    Джендо Джедев

    06.11 2025 в 16:31

    -0
    +0
    Каква свинщина, само!

    3148

    2

    user4eto

    06.11 2025 в 15:56

    -0
    +4
    Държавата на шопарите ...

    -7400

    1

    Gunteer

    06.11 2025 в 15:41

    -0
    +2
    Потрес!

     
