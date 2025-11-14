Служител на общинската фирма "Градска мобилност" в Монтана е бил бит от мъж заради поставени скоби за неправилно паркиране, предаде БТА.
На 12 ноември около 9:10 ч. на ул. „Хаджи Димитър“ в града, 51-годишнен мъж - контрольор по автомобилния транспорт към общинската фирма "Градска мобилност"- заснел два неправилно паркирани автомобила, след което им поставил скоби.
Собственикът по-късно заплатил наложените глоби и скобите били премахнати.
На следващия ден (13 ноември) отново около 9:10 ч. на същото място, служителят бил нападнат от мъж, който му нанесъл няколко удара с юмруци по лицето и главата. След побоя нападателят се качил в един от автомобилите, на които предишния ден били поставени скоби.
Полицията бързо установила извършителя - 40-годишен мъж от Монтана. Той е бил задържан за 24 часа. Срещу него е образувано досъдебно производство по чл. 325 от Наказателния кодекс.
