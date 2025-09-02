Правителството официално предлага на президента Деньо Денев за шеф на ДАНС

Правителството е изпратило на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), съобщи премиерът Росен Желязков, цитиран от БТА.

В момента Денев изпълнява функциите на председател на агенцията. По закон в рамките на един месец трябва да бъде прието решение, с което да се предложи на президента титуляр.

"Ние все още сме в съгласувателна процедура, много след указа за освобождаването на Пламен Тончев, и все още не приемаме решения, защото очакваме официалната позиция на президента, не само изказана", посочи Желязков.

Той обясни, че официална позиция означава тя да бъде изпратена до Министерския съвет писмено и в нея да се каже дали се съгласува или не се съгласува. Иначе, посочи министър-председателят, си говорим през медиите, което за институции с дългогодишен опит изобщо не звучи сериозно и създава още една предпоставка за недоверие в обществото.

Помолен да коментира изказването на президента Румен Радев за "брутална чистка" в ДАНС, премиерът каза, че по темата има "абсолютно неразбиране или дезинформация".

"Брутална чистка" – това е доста литературно метафорично изказване. Няма данни за каквото и да е, което да навява на някакви сталинистки методи или нещо, което се свързва с тази терминология", посочи Желязков.

На въпрос дали има срок, в който президентът трябва официално да изпрати своя отговор, премиерът обясни: "Законът казва, че в едномесечен срок трябва да се направи предложението. Ние запазваме все още добрия тон и не предпоставяме на президента поведение, което би го поставило в неизпълнение, и считаме, че сигналът към обществото е за взаимодействие, а не за разединение, независимо че такова се наблюдава".