Пожарът край Стара Загора е на метри от къщи, обявяват бедствено положение

Пожарът във вилната зона в местността Седми километър край Стара Загора гори на метри от къщи. От огъня е засегната една постройка, видя репортер на БТА.

Борбата с огъня продължава. На място са около 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

По информация на областната управа се очаква в гасенето на огъня да се включи хеликоптер.

Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Заради пожара бе спряно движението по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. Обходът е през село Борилово. Движението още се регулира от полиция.

По-късно се очаква информация от Община Стара Загора и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

