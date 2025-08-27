Пожар в жилищна сграда в столичния кв. ''Стрелбище''

Пожар наложи евакуацията на блок в столичния квартал „Стрелбище“. Пламъците са тръгнали от един от апартаментите в жилищната сграда, а сигналът към телефон 112 е подаден от съседи минути преди 19 часа, съобщи Нова телевизия.
За инцидента потвърдиха от "Пожарна безопасност и защита на населението", като на място са се отзовали четири автомобила на пожарната, екип на Спешна помощ, както и униформени от Столичната полиция.
Хората от всички апартаменти са изведени извън сградата с оглед тяхната безопасност, но пострадали няма. Това не е първият случай, в който органите на реда откликват на сигнали за проблеми, причинени от жената, живееща в апартамента, от който е тръгнал пожарът.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тука има, тука нема: Черният леопард се появи край Тутракан
Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк
Деца избягаха от детска градина. Този път в Сапарева баня
Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде