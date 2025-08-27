Пожар в жилищна сграда в столичния кв. ''Стрелбище''

Пожар наложи евакуацията на блок в столичния квартал „Стрелбище“. Пламъците са тръгнали от един от апартаментите в жилищната сграда, а сигналът към телефон 112 е подаден от съседи минути преди 19 часа, съобщи Нова телевизия.

За инцидента потвърдиха от "Пожарна безопасност и защита на населението", като на място са се отзовали четири автомобила на пожарната, екип на Спешна помощ, както и униформени от Столичната полиция.

Хората от всички апартаменти са изведени извън сградата с оглед тяхната безопасност, но пострадали няма. Това не е първият случай, в който органите на реда откликват на сигнали за проблеми, причинени от жената, живееща в апартамента, от който е тръгнал пожарът.