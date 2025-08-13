Пожар в защитена местност край Тутракан

Пожар на територията на защитена местност „Калимок – Бръшлен“. По приблизителна оценка е засегната площ около 850 дка, предаде Нова.
Гъст дим и силна миризма се виждат от километри. Сигналът за пожар е постъпил от землището между селата Нова Черна и Цар Самуил. На място са пристигнали еколози, но тъй като местността е много труднодостъпна, тъй като има предимно блата, не може да се достигне, за да се установи на колко места гори пожарът.
От пожарната в Тутракан съобщиха, че огнищата са няколко. Единственото, което могат да направят огнеборците на този етап, е да осигурят дежурство, така че да не позволят пожарът да се разпространи и да достигне първите населени места - Цар Самуил и Нова Черна.
Защитената местност „Калимок – Бръшлен“ е една от най-големите в страната. Тя е местообитание на хиляди защитени животински и растителни видове. Тук се намира и най-голямата колония на къдроглави пеликани.
Според еколозите мястото на пожара е на около 3 км от тях и засега няма опасност за птиците.
