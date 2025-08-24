Пожар в столичния кв. Кръстова вада (обновена, снимки)

OFFNews 24 август 2025 в 16:42 2863 1
пожар

Снимка Скрийншот
Пожарникари
    >
  • Пожар в столичния кв. Кръстова вада (обновена, снимки) slid
    • >
  • Пожар в столичния кв. Кръстова вада (обновена, снимки) slid
    • >
  • Пожар в столичния кв. Кръстова вада (обновена, снимки) slid
    • >
  • Пожар в столичния кв. Кръстова вада (обновена, снимки) slid
    • >
  • Пожар в столичния кв. Кръстова вада (обновена, снимки) slid
    • >
  • Пожар в столичния кв. Кръстова вада (обновена, снимки) slid

Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът е подаден в 15:06 часа. Изпратени са шест екипа от Столичната пожарна. Горят сухи треви и храсти.

Все още не е установена площта и причината за пожара, допълниха от пожарната.

По-късно оттам съобщиха, че пожарът е локализиран. Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    542

    1

    Октим

    24.08 2025 в 18:24

    -0
    +0
    И той един квартал ... До преди години там лисиците си казваха: "Чао и лека нощ!" преди да се скрият в гората.
     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея