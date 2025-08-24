Пожар в столичния кв. Кръстова вада (обновена, снимки)

Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Сигналът е подаден в 15:06 часа. Изпратени са шест екипа от Столичната пожарна. Горят сухи треви и храсти.
Все още не е установена площта и причината за пожара, допълниха от пожарната.
По-късно оттам съобщиха, че пожарът е локализиран. Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците.
24.08 2025 в 18:24
