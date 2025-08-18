Пожар в сметището в пловдивското село Шишманци. На място работят четири екипа огнеборци.
Сигналът за пожара е получен тази сутрин в 5:30 часа. Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700–800 кв. м.
Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.
Замерваща станция на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив (Rescue Team Plovdiv) следи качеството на въздуха в близките населени места.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
След срещата с Путин Тръмп промени позицията си за необходимостта от прекратяване на огъня
Проливите: Руските амбиции към тях и съдбата на България (филм на Камен Невенкин, част I)
Мъжът, забил колата си в автобус остава за постоянно в ареста. Бил на райски газ
Светът се готви за нова историческа среща за Украйна утре в Овалния кабинет