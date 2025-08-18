Пожар в сметището в пловдивското село Шишманци. На място работят четири екипа огнеборци.

Сигналът за пожара е получен тази сутрин в 5:30 часа. Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700–800 кв. м.

Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.

Замерваща станция на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив (Rescue Team Plovdiv) следи качеството на въздуха в близките населени места.