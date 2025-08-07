Пожар в Шуменското плато. Огънят е пламнал в борова гора, на около километър след края на града, съобщава bTV.

Първият сигнал за огъня е подаден около 19:30 ч.

Шест екипа огнеборци се борят с пламъците, обхванали терен в близост до местност Мечката, привлечени са огнеборци и от съседните общини.

Все още не са ясни причините за възникване на огъня. Работата на пожарникарите на терен продължава.

Полицията ограничава минаването по пътищата в близост до пожара.