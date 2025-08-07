Пожар в Шуменското плато

OFFNews 07 август 2025 в 21:26 811 0
Огънят е пламнал в борова гора, на около километър след края на града

Снимка БНР - Шумен
Огънят е пламнал в борова гора, на около километър след края на града

Пожар в Шуменското плато. Огънят е пламнал в борова гора, на около километър след края на града, съобщава bTV.

Първият сигнал за огъня е подаден около 19:30 ч.

Шест екипа огнеборци се борят с пламъците, обхванали терен в близост до местност Мечката, привлечени са огнеборци и от съседните общини.

Все още не са ясни причините за възникване на огъня. Работата на пожарникарите на терен продължава.

Полицията ограничава минаването по пътищата в близост до пожара.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Тодор Тагарев: Не съм имал разговори да ставам президент