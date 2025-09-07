Пожар в местността ''Джанавара'' край Варна

Пожар е избухнал в местността „Джанавара“ край Варна, съобщиха от полицията.

За огромен горски пожар над квартал "Аспарухово" в морската столица, съобщават и очевидци.

По първоначална информация гори поляна, като огънят е обхванал и част от борова гора. На място са четири екипа на пожарната.

Към този момент няма данни за пострадали хора.

Причините за възникването на огнената стихия остават неясни.

