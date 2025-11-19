Пожар в Костинброд, изгорели са автобуси и леки коли

Пожар изпепели няколко автобуса, сред които ученически, два буса и леки коли в Костинброд.
Огънят е възникнал в базата на дружество „Общински превози“.
Екипите на пожарната са реагирали незабавно и са успели да потушат пожара, който е започнал да се разпространява и към халето на базата. Компетентните органи извършват оглед и работят по установяване на причините за инцидента.
Заради инцидента временно е затруднен общественият превоз на пътници, съобщиха от община Костинброд във Фейсбук.
Работи се по осигуряване на допълнителни превозни средства за обезпечаване на нормалния график за придвижване на автобусите и за максимално ограничаване затрудненията на пътуващите.
