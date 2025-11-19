Пожар в Костинброд, изгорели са автобуси и леки коли

Заради инцидента временно е затруднен общественият превоз на пътници

OFFNews 19 ноември 2025 в 07:50 980 0
Пожар изпепели няколко автобуса, два буса и леки коли в Костинброд

Снимка Община Костинброд
Пожар изпепели няколко автобуса, два буса и леки коли в Костинброд

Пожар изпепели няколко автобуса, сред които ученически, два буса и леки коли в Костинброд. 

Огънят е възникнал в базата на дружество „Общински превози“. 

Екипите на пожарната са реагирали незабавно и са успели да потушат пожара, който е започнал да се разпространява и към халето на базата. Компетентните органи извършват оглед и работят по установяване на причините за инцидента. 

Заради инцидента временно е затруднен общественият превоз на пътници, съобщиха от община Костинброд във Фейсбук.

Работи се по осигуряване на допълнителни превозни средства за обезпечаване на нормалния график за придвижване на автобусите и за максимално ограничаване затрудненията на пътуващите.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Доц. Михаил Груев: СССР подготви преврата на 10 ноември 1989 г.