Пожар пламна под Аспаруховия мост във Варна

OFFNews 11 септември 2025 в 12:17 439 0
Пожар гори под Аспаруховия мост във Варна

Снимка Фейсбук/ Пожари Варна
Пожар гори в база за отпадъци на острова под Аспаруховия мост във Варна, предаде БНР - Варна.

По първоначални данни пожарът е възникнал от отпадъци.

Има опасност за обекта в съседство - склад на частна транспортна фирма.

Един от работниците е бил обгазен. Той е прегледан в болнично заведение, в добро състояние е и няма опасност за живота.

Кълбата дим са видими от много точки във Варна.

В момента на място има 4 екипа на пожарната, които се борят с огнената стихия.

