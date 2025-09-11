Пожар пламна под Аспаруховия мост във Варна

Пожар гори в база за отпадъци на острова под Аспаруховия мост във Варна, предаде БНР - Варна.
По първоначални данни пожарът е възникнал от отпадъци.
Има опасност за обекта в съседство - склад на частна транспортна фирма.
Един от работниците е бил обгазен. Той е прегледан в болнично заведение, в добро състояние е и няма опасност за живота.
Кълбата дим са видими от много точки във Варна.
В момента на място има 4 екипа на пожарната, които се борят с огнената стихия.
