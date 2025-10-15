Пожар избухна в шредерен цех на "Стомана индъстри" в Перник, близо до пещите на комбината, предаде БНТ.
По думи на местни жители, пожарът е започнал около 12 ч. като първоначално са се чули взривове.
Огънят е тръгнал от силно омаслени стружки.
Вследствие на огъня остра задушлива миризма и черен пушек е обхванал квартал "Църква" в Перник.
Местните се оплакват от задушлива миризма на пластмаса, РИОСВ е изпратила мобилна станция да замерва чистотата на въздуха
На място работят пожарни екипи, земекопна техника помага в покриването на огнищата с пръст.
