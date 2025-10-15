Пожар избухна в шредерен цех на 'Стомана индъстри' в Перник

OFFNews 15 октомври 2025 в 18:57 183 0
Пожар избухна в шредерен цех на
Пожар избухна в шредерен цех на "Стомана индъстри" в Перник, близо до пещите на комбината, съобщи БНТ.

Пожар избухна в шредерен цех на "Стомана индъстри" в Перник, близо до пещите на комбината, предаде БНТ.

По думи на местни жители, пожарът е започнал около 12 ч. като първоначално са се чули взривове.

Огънят е тръгнал от силно омаслени стружки.

Вследствие на огъня остра задушлива миризма и черен пушек е обхванал квартал "Църква" в Перник.

Местните се оплакват от задушлива миризма на пластмаса, РИОСВ е изпратила мобилна станция да замерва чистотата на въздуха

На място работят пожарни екипи, земекопна техника помага в покриването на огнищата с пръст.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Ивет Добромирова: Не съм сигурна дали Борисов вече може да свали собственото си правителство