Пожар избухна в шредерен цех на "Стомана индъстри" в Перник, близо до пещите на комбината, предаде БНТ.

По думи на местни жители, пожарът е започнал около 12 ч. като първоначално са се чули взривове.

Огънят е тръгнал от силно омаслени стружки.

Вследствие на огъня остра задушлива миризма и черен пушек е обхванал квартал "Църква" в Перник.

Местните се оплакват от задушлива миризма на пластмаса, РИОСВ е изпратила мобилна станция да замерва чистотата на въздуха

На място работят пожарни екипи, земекопна техника помага в покриването на огнищата с пръст.