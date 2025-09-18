Пожар гори в старозагорското село Дълбоки

Пожар гори в краен квартал в старозагорското село Дълбоки, видя репортер на БТА.
За БТА от Областната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" съобщиха, че огънят се е разпространил на голяма площ и гасенето му е затруднено заради силен вятър.
От Областната дирекция на МВР съобщиха, че сигнал за пожара е получен малко след 14:00 часа днес. На място работят четири екипа пожарникари.
18546
1
18.09 2025 в 17:12
